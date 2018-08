«Piano per la sicurezza: più tecnologia sui tir e tutele per gli autisti» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La catastrofe di Bologna e l'incidente in cui hanno perso la vita altri 12 migranti a Foggia. È stata una giornata durissima e altrettanto amara, quella vissuta ieri dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Ministro, il Tir esploso a Bologna rilancia il tema delle bombe ecologiche su strada. Che fare per scongiurare altre tragedie di tale gravità?«Mi lasci intanto dire che abbiamo da subito preso a seguire, minuto dopo minuto, gli sviluppi di questa tragedia. E mi lasci esprimere il cordoglio anche per quello che è successo nel...