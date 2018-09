Piano per fermare la Febbre del Nilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOVENEZIA Sarà organizzato in tre fasi e partirà martedì 4 settembre, purché il giorno prima non abbia piovuto. Altrimenti l'inizio slitterà al primo periodo senza precipitazioni. Dopo i 214 casi di Febbre del Nilo finora accertati in Veneto e gli otto decessi, la Regione ha redatto il Piano straordinario di disinfestazione dalle zanzare che provocano il diffondersi del virus. Il tempo richiesto per debellare larve e insetti adulti è di un paio di settimane e il costo è di 500mila euro. In questo modo la Regione Veneto dà una...