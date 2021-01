L'INCHIESTA

MILANO Non solo il piano pandemico è rimasto fermo al 2006, ma non è stato nemmeno attivato nonostante lo avesse esplicitamente indicato l'Oms, con l'alert del 5 gennaio dell'anno scorso. È quanto è emerso nelle ultime audizioni in Procura a Bergamo di dirigenti e tecnici del ministero della Salute, alla luce delle quali i pm hanno ascoltato ieri per cinque ore il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha partecipato ad alcune riunioni della task force insediata il 22 gennaio 2020, 17 giorni dopo l'allarme dell'Oms che indicava chiaramente a ogni Paese di adottare i rispettivi piani pandemici. Speranza ha spiegato che si fidava degli esperti nominati per far fronte all'epidemia.

I TECNICI

Stesse domande quelle poste ai tecnici, il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, l'ex direttore della prevenzione Donato Greco, il direttore della prevenzione del ministero Gianni Rezza, il direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito e Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss. Nei giorni successivi al 5 gennaio dell'anno scorso quando l'Oms lanciò l'allarme sul rischio pandemia, hanno spiegato, si sapeva che esisteva «un piano pandemico» ma anche che tale piano riguardava «un'ipotesi influenzale». Si pensava quindi che, per far fronte all'emergenza dovuta alla polmonite che arrivava dalla Cina e di cui poco si sapeva, si dovesse «fare altro» e dunque quel documento, datato 2006, «non è stato utilizzato».

