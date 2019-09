Piano di pace dell'Iran. La Casa Bianca non chiude la porta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEANEW YORK L'Iran ha messo a punto un Piano di pace per lo stretto di Hormutz, che intende realizzare con in collaborazione con i paesi che si affacciano sul golfo dell'Oman. Il presidente Hassan Rohani ha annunciato a Teheran l'idea che intende portare all'assemblea generale delle Nazioni unite questa settimana. Il proposito di distensione è stato però presentato dalla tribuna gremita di comandanti militari, adunata per la celebrazione annuale della guerra per la sacra difesa che il paese combatté tra il 1980 e l'88 contro l'Iraq....