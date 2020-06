IL REPORT

VENEZIA Uccide più il caldo del Covid? Ieri sul Bur, il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, è stata pubblicata la delibera numero 703 del 4 giugno con cui la giunta ha approvato il cosiddetto Piano caldo, ossia il Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana per la prossima estate. Il piano di interventi è lo stesso delle scorse stagioni, con l'unica novità che Ulss e Comuni dovranno anche rispettare le disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus. Per il resto, rimane l'organizzazione già sperimentata negli anni passati, dalla sala operativa di protezione civile Corem (Coordinamento regionale in emergenza) ai bollettini dell'Arpav e del Centro meteo di Teolo fino ai piani di emergenza caldo delle singole Ulss. Allegato alla delibera c'è anche il Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto per l'estate 2020 ed è lì che si trovano i dati dei decessi degli anni precedenti.

I NUMERI

Dall'anagrafe sanitaria regionale risulta che nei tre mesi estivi del 2019 - giugno, luglio, agosto - ci sono stati nei comuni capoluogo di provincia ben 2.249 morti tra la popolazione con più di 75 anni, che è la fascia di età più a rischio per i disagi provocati dal caldo. Contando anche i morti con meno di 75 anni, il totale è di 2.817. Considerando l'intera regione, il numero delle vittime nei tre mesi estivi del 2019 è pari a 11.291 (di cui 8.529 con oltre 75 anni) contro una media degli anni 2015-2018 di 11.095. Stiamo parlando di tre mesi, esattamente come i tre mesi dell'emergenza Covid che hanno registrato poco meno di 2mila vittime in tutta la regione. Un confronto assolutamente teorico avendo da una parte il totale delle vittime di un'intera stagione e dall'altra le vittime di un virus. (al.va.)

