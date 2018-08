Pianeta Terra, allarme siccità e il Sud Africa ruba un iceberg `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAIn Svizzera stanno portando l'acqua sugli alpeggi con gli elicotteri, per dissetare le mucche al pascolo. In Austria e in Germania le campagne sono all'asciutto da mesi, e il sole ardente ha costretto ad anticipare la vendemmia addirittura ai primi di agosto. In Argentina la mancanza d'acqua ha penalizzato le coltivazioni tanto da trascinare pesantemente in basso il pil del Paese. In Australia si registra la peggiore crisi idrica degli ultimi 50 anni, in alcune regioni in pratica non piove da 16 mesi. Il mondo fa i conti con l'acqua...