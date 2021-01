IL CASO

ROMA Quando ieri è arrivata la nuova comunicazione di Pfizer, all'ufficio del commissario per l'emergenza hanno pensato che fosse uno scherzo. Non solo la multinazionale ha tagliato del 29 per cento le consegne dall'oggi al domani, ma dopo essersi impegna al ripristino delle forniture promesse in una settimana, ha di nuovo annunciato che ridurrà le dosi inviate. La consegna di 241mila slitta di un giorno (era attesa per oggi, è stato detto da Pfizer che dovrebbero arrivare domani).

SEGNALE

Non sarebbe un ritardo grave, se non fosse il segnale che non si può contare sulla regolarità delle consegne. In questo modo, è impossibile fare programmazione, convocare le persone che devono essere vaccinate, calendarizzare le seconde dosi. Il commissario Domenico Arcuri ha fatto scrivere un messaggio di risposta di grande disappunto. E gli uffici legali della struttura commissariale sono al lavoro per rivolgersi all'autorità giudiziaria e contestare a Pfizer il mancato rispetto degli impegni. Per questa mattina il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato i presidenti di Regione. Al vertice parteciperanno anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario Arcuri. Oggetto: «Campagna vaccini anti Covid-19: Aggiornamento situazione Pfizer». Alla luce del fatto che il gruppo americano ha distribuito i tagli, in Italia, in modo del tutto arbitrario, il governo proverà a chiedere una sorta di solidarietà tra regioni, in modo che quelle in cui non ci sono stati tagli alle forniture aiutino quelle che invece hanno visto anche un meno 50 per cento. La richiesta dell'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, di assegnare più vaccini alle Regioni più ricche, con il Pil più alto, non è esattamente uno spot al principio di solidarietà tra regioni. Salvo nuovi cambiamenti, alle 103 mila dosi consegnate ieri, non se ne aggiugeranno 294mila, come promesso da Pfizer, ma solo 53 mila. Il resto slitta a domani. Il presidente del Veneto, Luza Zaia: «Il commissario Arcuri mi ha riferito che sulla destinazione dei tagli ai vaccini ha deciso Pfizer, vorrei capire quale principio o algoritmo hanno usato per tagliarci il 53% della fornitura. Mi sembra inquietante che questi tagliano arbitrariamente e poi decidono arbitrariamente a chi darli. Il taglio di Pfizer è vergognoso».

ALTERNATIVE

L'Italia e il resto d'Europa sperano nell'autorizzazione di nuovi vaccini per non essere in qualche modo ostaggi delle decisioni di Pfizer. Il super esperto americano, Anthony Fauci, ha assicurato che la Fda, l'agenzia degli Usa, autorizzerà i prodotti sviluppati da AstraZeneca e da Johnson&Johnson «nel giro di poche settimane». Ema su AstraZeneca si pronuncerà il 29 gennaio (possibile l'invio in Italia di 8 milioni di dosi nel primo trimestre); per Johnson&Johnson i tempi sembrano più lunghi, ma se ci fosse un'accelerazione in Usa allora anche in Europa lo scenario potrebbe mutare.

Mauro Evangelisti

