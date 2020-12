LA GIORNATA

ROMA Tra l'agenzia europea del farmaco che non smette di rivendicare la propria autonomia e i Paesi europei che invece fanno pressione perché il vaccino contro il Covid sia autorizzato prima del 29 dicembre, alla fine a spuntarla è stata Pfizer. L'idea che più tempo passa e maggiori saranno le vittime causate dalla pandemia ha messo d'accordo tutti. E così l'Ema ha deciso di anticipare i tempi, seppure solo di una settimana. Il verdetto dell'agenzia regolatoria europea, che tutti si aspettano sia allineato a quello della statunitense Fda, la Food and Drug Administration, potrebbe già arrivare il 21 dicembre.

Per fugare qualsiasi dubbio sulla correttezza di questa scelta e respingere al mittente anche solo il sospetto di aver ceduto alle pressioni, i vertici dell'ente europeo chiariscono di aver agito seguendo tutte le procedure previste. «Il comitato per i medicinali per uso umano - è la precisazione dell'Ema - concluderà la sua valutazione il prima possibile e solo una volta che i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino saranno sufficientemente solidi e completi per determinare se i benefici del vaccino superano i suoi rischi».

La decisione non poteva che ricevere il plauso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Accolgo con favore la notizia dell'Ema» che «anticipa la sua riunione a prima di Natale per discutere del vaccino Pfizer Biontech. Probabilmente - ha auspicato von der Leyen - i primi europei saranno vaccinati entro la fine del 2020».

L'appello ad accorciare i tempi per l'autorizzazione era arrivato anche dalla Germania, che per il primo trimestre del 2021 si è aggiudicata circa 12-13 milioni di dosi. «Puntiamo tutto sul fatto che il vaccino sia approvato prima di Natale» aveva dichiarato il ministro della Salute Jens Spahn, lasciando intendere che i tedeschi sono pronti ad iniziare le vaccinazioni anticovid prima della fine dell'anno.

Sulla questione si era espressa anche l'Italia, il cui piano vaccini sarà varato invece oggi. «Il mio auspicio - aveva detto il ministro della Salute Roberto Speranza - è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione europea».

Intanto, la multinazionale Pfizer, che a questo punto dovrà distribuire le dosi ai Paesi europei entro la fine di quest'anno, sta valutando di trovare altre strutture per la produzione del vaccino. I siti disponibili per il momento sono 4: tre si trovano negli Stati Uniti e uno è attivo in Belgio. Altre dosi, poi, saranno prodotte in Germania nel sito messo a disposizione dalla tedesca Biontech. In attesa del possibile secondo via libera al siero di Moderna.

