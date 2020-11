L'INDISCRETO

Tutto regolare, e tuttavia il dubbio resta. Perché tanta fretta nell'annunciare l'efficacia al 90% del vaccino Pfizer-BionTech? Secondo i documenti depositati presso la Sec (la Consob americana), nella vendita di 132mila azioni Pfizer effettuata dal ceo Albert Bourla (5,6 milioni di dollari il controvalore) la mattina dell'annuncio, non vi è nulla di irregolare. La vendita era infatti programmata da tempo, e sarebbe scattata in automatico al raggiungimento di una determinata quotazione del titolo (42 dollari): una prassi diffusa quando si è in presenza di Piani azionari autorizzati dai cda per i propri manager. In tali circostanze, il sincronismo tra annuncio della buona notizia, balzo in Borsa e vendita da parte del manager in posizione sensibile, insinua sempre il dubbio della manipolazione; ma se l'operazione, come pare in questo caso, avviene alla luce del sole la questione diventa di mera opportunità. E tuttavia il dubbio resta. Soprattutto dopo l'annuncio della concorrente Moderna che il suo vaccino è efficace al 94,5% e in grado di conservarsi in frigorifero. Così, forse la fretta di Pfizer si spiega meglio: bruciare il concorrente sui tempi per sfruttare la risposta positiva del mercato che altrimenti, come dimostra il crollo di ieri (Pfizer -4%, BionTech - 16%), non ci sarebbe stata.

