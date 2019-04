Pfas nel Po 2.000 volte più che sotto la Miteni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAVENEZIA Si pensava che l'inferno dei veleni bruciasse perlopiù attorno a Miteni, l'azienda che secondo la Procura di Vicenza per anni avrebbe sversato le famigerate sostanze perfluoroalchiliche nelle acque superficiali e nella falda sotterranea, contaminando un'area in cui vivono 350.000 persone. Invece no, negli inferi della più grave emergenza ambientale attualmente in corso in Veneto scorre un fiume dove la concentrazione degli inquinanti è enormemente più grande di quella rilevata a Trissino, stando ai riscontri della...