L'INCHIESTAVICENZA Sono stati tutti rinviati a giudizio i 15 manager accusati a vario titolo di avvelenamento di acque, disastro innominato, inquinamento ambientale ex articolo 452 -bis e reati fallimentari per la ex Miteni di Trissino. Al termine di tre ore di camera di consiglio il giudice Roberto Venditti ha preso la decisione: il processo davanti alla Corte d'Assise di Vicenza inizierà il primo luglio 2021.Gli imputati sono i manager...