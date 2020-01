VENEZIA Inquinamento da Pfas, sotto la lente della commissione Ecomafie ci sono anche le situazioni del Piemonte e della Toscana. Ieri, infatti, si è tenuta l'audizione dei rappresentanti delle Agenzie per l'ambiente delle due regioni alla Commissione Ecomafie sulla presenza di inquinanti Pfas. «Ci spiace per i cittadini piemontesi, toscani e per tutti gli altri in giro per l'Italia - ha commentato il governatore del Veneto, Luca Zaia - però queste due notizie sono la prova provata di quello che abbiamo sempre detto, ossia che il Veneto non era l'unica realtà ad aver segnalato questo inquinamento, ma che esistono anche altri territori colpiti, come hanno dimostrato i prelievi di Arpav nel Po a cavallo fra Occhiobello e Pontelagoscuro che testimoniano la presenza di fonti inquinanti molto più a nord». «Chi ha speculato sul Veneto unica terra dei Pfas' - ha aggiunto il governatore - raccontava bugie e non voleva guardare in faccia la realtà per basse speculazioni politiche. Oggi costoro sono stati smentiti, ma non per questo oggi è una bella giornata. Né per noi, né per i toscani, né per i piemontesi».

Tra l'altro il ministero dell'Ambiente non ha ancora fissato, al contrario della Regione Veneto, i limiti dei Pfas neglis scarichi dell'acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA