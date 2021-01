VICENZA Sono 30 le parti civili, fra cui la Regione, che ieri si sono costituite nel procedimento Pfas bis davanti al Tribunale di Vicenza. Si tratta del secondo filone dell'inchiesta condotta dalla Procura. Dopo il troncone relativo agli illeciti ambientali contestati fino al 2013, ora sotto la lente finiscono i reati ipotizzati fino al 2017 a carico di quattro manager, vale a dire lo sversamento nella falda acquifera della sostanza GenX e la bancarotta relativa al fallimento della ditta Miteni. Agli atti è stata acquisita una relazione tecnica dell'Ispra, la quale ritiene che «un deterioramento e una compromissione delle acque sotterranee significativo e misurabile per effetto di un inquinamento da GenX e C6O4 sia stato accertato». Con il patrocinio dell'avvocato Fabio Pinelli, l'istituzione regionale punta al «risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute in ragione dell'inquinamento e del danno alla salute dei cittadini veneti», perciò ha chiesto e ottenuto la citazione del Fallimento Miteni e della controllante lussemburghese International Chemical Investors. Parti civili saranno anche i gestori idrici Acque del Chiampo, Acquevenete e Viacqua. Il processo è stato rinviato al 22 marzo, quando verrà valutata la riunione dei due faldoni e potrà iniziare la discussione dell'udienza preliminare.

