LA SCOPERTA

PADOVA «È arrivata via mare dalla Cina fino a Rotterdam e poi ha viaggiato in un container, ben nascosta grazie ad un carico di copertura, con il metodo utilizzato dai corrieri della droga». Questa volta, però, lo stupefacente non c'entra nulla. Il colonnello Fabio Dametto, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Padova, si riferisce alle nove tonnellate e mezzo di carne suina recuperate in un parcheggio della zona industriale e potenzialmente devastanti per gli allevamenti di tutto il Veneto. Il pericolo di contagio della peste suina africana, presente con diversi focolai in Cina, vieta infatti totalmente l'importazione in Italia. L'azienda è stata sequestrata e due titolari cinesi (una coppia, 46 anni lui, 49 anni lei) sono stati denunciati. I reati contestati sono tre: contrabbando, commercio di sostanze alimentari nocive, diffusione di malattie delle piante o degli animali. «Non c'era un pericolo di contaminazione umana - precisa Dametto - ma il virus si può trasmettere per via aerea contagiando in modo letale maiali e cinghiali. I danni sarebbero stati enormi per l'economia degli allevatori».

IL CONTROLLO

Il blitz risale alla mattina del 9 gennaio, il decreto di sequestro all'altro ieri. I dettagli sono stati illustrati ieri mattina dalle Fiamme Gialle. Vista l'importanza dell'operazione («La prima in Italia di questo genere») è intervenuto anche il procuratore Antonino Cappelleri. Da anni la Finanza tiene sotto la lente d'ingrandimento i traffici illeciti in zona industriale. Due settimane fa i Baschi Verdi hanno messo nel mirino la società Teng Long, in subaffitto in un grande capannone, da alcuni mesi punto di riferimento regionale per la fornitura di alimenti per la ristorazione orientale. Appena è arrivato il container, è scattato il controllo. Formalmente il camion conteneva 23 tonnellate di prodotti vegetali, trasportate in modo irregolare visto che era stata interrotta la catena del freddo. Tutto è stato sottoposto a sequestro amministrativo per consentire le analisi microbatteriologiche. È emerso che tre addetti su quattro, bengalesi regolari in Italia, lavoravano in nero. Ma i finanzieri hanno scoperto che quella grande quantità di alimenti vegetali era solo un carico di copertura per nascondere ben altro.

L'INTERVENTO

Gli uomini del servizio Veterinario e del Servizio Igiene-Alimenti dell'Ulss 6 hanno appurato infatti che dentro quel container c'erano quasi dieci tonnellate di carne suina proveniente dalla Cina. Un carico notevole perché la carne è altamente richiesta in vista del Capodanno cinese da molti immigrati che la acquistano a prezzi inferiori. In Italia, però, vige dal 2018 un dispositivo del Ministero della Salute che vieta l'importazione di carne suina proprio per il grave rischio di contaminazione di un virus che sta devastando mandrie di maiali di diversi Paesi e che si sta diffondendo a macchia d'olio soprattutto in Oriente. Il personale dell'Ulss ha quindi emesso un provvedimento d'urgenza disponendo l'immediata distruzione della carne, che è stata bruciata.

GLI ALTRI ILLECITI

Il fascicolo è sulla scrivania del pm Sergio Dini. Sono state riscontrate anche violazioni in materia igienica. La ditta cinese, i cui titolari erano già stati denunciati più volte negli ultimi anni per illeciti di vario genere (quattro solo nel 2018), ha violato anche la normativa doganale: le carni sono state importate in Europa senza pagare dazi e Iva. Controllati due clienti dell'azienda e un'azienda concorrente: nessuna traccia di carne suina, ma 200 chili di generi alimentari sono stati comunque sequestrati perché conservati in modo non adeguato. «Chi pensa di arricchirsi sulla pelle dei veneti deve essere punito - commenta il governatore Luca Zaia ringraziando le Fiamme Gialle -. È ora di finirla con l'arrivo nella nostra regione di cibi contraffatti e pericolosi». Sulla stessa linea il sindaco Sergio Giordani: «È un traffico organizzato, non episodico. Qui non si tratta di stroncare solo chi fa concorrenza sleale, ma di tutelare la salute pubblica».

Gabriele Pipia

