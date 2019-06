Pestati per la maglietta di un cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Hanno agito in dieci, a volto scoperto, nel cuore della movida trasteverina, senza temere le conseguenze di quel loro assalto notturno. Neanche la vicinanza del commissariato di polizia, sulla stessa strada, li ha scoraggiati. «Levati subito la maglietta del cinema America, siete antifascisti, ve ne dovete andare via», hanno intimato ad un 20enne che era lì, in via di San Francesco a Ripa, a pochi metri da piazza San Calisto, con tre amici. E al suo rifiuto, hanno reagito colpendoli con pugni e lanciando loro delle bottiglie. Un...