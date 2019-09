Pestaggi in carcere, 15 agenti indagati per tortura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SIENA Il caso più clamoroso, quello di un detenuto picchiato con pugni e calci in un corridoio e poi lasciato svenuto in una cella. Ma non si tratterebbe di un episodio isolato. Nel carcere di San Gimignano sarebbero avvenute anche altre violenze e soprusi da parte di agenti penitenziari, almeno secondo la denuncia presentata da altri detenuti di quello stesso carcere. Violenze per cui la procura di Siena ha iscritto nel registro degli indagati 15 poliziotti penitenziari contestando loro una serie di reati, a partire da quello di tortura....