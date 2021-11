Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Brescia, Bisceglie, Aulla. Il sangue scorre fuori dalle discoteche da nord a sud dell'Italia. Lombardia, Puglia e Toscana. Storie sovrapponibili, epiloghi tragici. Ragazzi giovanissimi sono ricoverati in condizioni gravi, chi accoltellato, chi dopo una rissa furibonda. Il movente è sempre lo stesso. Discussioni inutili dopo un banale tamponamento fuori dal locale o per una spinta in sala da ballo. Infine gli animi che si...