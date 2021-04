Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOChe la gelosia sia un sentimento irrazionale e spesso pericoloso lo dimostra la vicenda di un trentenne bresciano, finito a picchiare la fidanzata di un anno più grande per un supposto tradimento con il calciatore Mario Balotelli.L'uomo era ossessionato dall'attaccante del Monza e si era convinto che la sua ragazza, in realtà semplicemente un'amica del giocatore, avesse intrattenuto con lui una relazione clandestina. E per questo il...