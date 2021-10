Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCHIOGGIA (VENEZIA) Sollievo per l'atteggiamento delle autorità croate e complimenti all'equipaggio del peschereccio per il sangue freddo dimostrato in quello che poteva essere un episodio increscioso. Sono di questo tenore le reazioni del ceto peschereccio al breve (circa 24 ore) sequestro subito dal Tenace, imbarcazione della flotta chioggiotta, della lunghezza di 22 metri, attrezzata per la pesca a strascico e con cinque uomini di...