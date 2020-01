LA SENTENZA

VENEZIA Lo stalking fra colleghi può costare non solo una condanna penale, ma anche la perdita del posto di lavoro. L'ha stabilito la Cassazione, con una sentenza pubblicata ieri, respingendo definitivamente il ricorso di un ferroviere in servizio a Venezia contro il licenziamento deciso da Trenitalia, dopo che l'uomo era stato condannato per le molestie e la diffamazione causate a un'altra dipendente del gruppo. Secondo la Suprema Corte, la sanzione è legittima «per la gravità del comportamento extralavorativo indubbiamente lesivo del vincolo fiduciario tra le parti».

LA VICENDA

Stando a quanto ricostruito dagli ermellini, fra i due addetti c'era stata una relazione extraconiugale, che però ad un certo punto era terminata. Antonio S. però non si era rassegnato alla fine del rapporto, al punto da minacciarla «con insistente ed assillante invio di sms e mms di far vedere al marito foto o filmini compromettenti», da appostarsi per sorprenderla e pure da pedinarla. Non solo: l'uomo era arrivato anche ad offendere la reputazione della donna, «mediante l'affissione, nei bagni di luoghi pubblici e nelle stazioni, del suo numero di telefono con invito a contattarla per prestazioni sessuali», procurandole in questo modo «preoccupazione per l'incolumità propria e del marito e malessere psico-fisico tali da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e da interferire sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con riflesso sull'intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro».

I PROCESSI

Si era dunque trattato di comportamenti tali da integrare il reato di atti persecutori, tanto che in primo grado nel 2013 lo stalker era stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. Dopo quel verdetto, Trenitalia aveva deciso di licenziarlo, anche sulla scorta del fatto che il lavoratore aveva continuato ad infastidire la collega pure nel 2014 e nel 2015. Così dopo il processo penale era cominciata anche una causa civile davanti al giudice del lavoro. Ma il provvedimento aziendale era stato confermato sia dal Tribunale di Venezia che dalla Corte di Appello del capoluogo lagunare, in quest'ultimo caso con una sentenza pronunciata nel 2018., che è stata infine impugnata in Cassazione. Come detto, tuttavia, la Suprema Corte ha respinto l'ultimo tentativo di Antonio S. di non perdere il posto di lavoro. La sua difesa sosteneva che il licenziamento fosse eccessivo e che sarebbe bastato un trasferimento del ferroviere «ad altro impianto». Per gli ermellini, invece, il licenziamento per giusta causa ci sta tutto: davanti alla gravità dei fatti, non ha alcuna rilevanza la circostanza che questi non siano compresi e descritti nella «tipizzazione» dei comportamenti illeciti prevista dalla contrattazione collettiva.

