SICUREZZA

VENEZIA A Venezia arrivano i braccialetti elettronici anti stalker. La misura, prevista dal Codice rosso, è stata applicata dal commissariato di Mestre. Si tratta, per l'area metropolitana di Venezia, del primo provvedimento cautelare di questo tipo. Si tratta di un braccialetto elettronico applicato all'indagato, che consente di tracciare i movimenti della persona con un trasmettitore gps collegato alla vittima. In pratica le forze dell'ordine sapranno in tempo reale se un divieto di avvicinamento, misura fondamentale nella disciplina del reato di atti persecutori, sia stato violato. Nel caso in cui lo stalker si avvicini alla vittima, scatta l'allarme. Il braccialetto è stato allacciato al polso di un cittadino egiziano di Venezia che, terminata la relazione con la compagna moldava residente a Mestre, aveva iniziato a minacciarla, pedinarla e perseguitarla. Un climax continuo che avevano portato le forze dell'ordine a intervenire più volte. Le minacce di morte, però, continuavano ad arrivare a tutte le ore del giorno, insieme alle chiamate notturne, sia al cellulare sia al citofono.

L'indagine dei poliziotti del commissariato di Mestre aveva convinto il magistrato di turno a vietare all'uomo, appunto, di avvicinarsi alla vittima. Una misura che, però, solitamente è il primo passo verso il carcere, anche perché nessuno stalker, di solito, si ferma di fronte a un avviso di questo genere. Per dar forza al provvedimento, quindi, ecco il braccialetto elettronico: ogni suo spostamento verrà monitorato a distanza. «Uno strumento molto utile - commenta il dirigente del commissariato di Mestre, Giampaolo Palmieri - che verrà applicato se al soggetto in questione verrà riconosciuta una pericolosità tale da mettere a repentaglio la sicurezza della vittima. Quando gli stalker sono seriali il rischio che possano far degenerare le loro persecuzioni in violenze fisiche è alto: con il braccialetto potremmo avere una tutela in più».

D.Tam.

