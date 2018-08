«Pericolosi e sanguinari» storia ed identikit degli anarchici informali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CELLULATREVISO Gli anarchici informali, che fanno della Cospirazione delle cellule di fuoco, sono un gruppo conosciuto in quasi tutto il mondo. Pericoloso, ma non a Nordest non si era ancora mai fatto vivo. E lo ha fatto con un attentato, rivendicato sul web, a Villorba, in uno dei luoghi simbolo della Lega, il K3. Ma c'è anche chi, tra gli esperti degli anarchici insurrezionalisti, percorre ipotesi più suggestivi. E ritiene che oltre alla Lega, al governo gialloverde, gli anarchici informali volevano far sentire la propria presenza alla...