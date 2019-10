Perché sì Stefano Zecchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il filosofo Stefano Zecchi, già docente universitario di Estetica e assessore alla Cultura a Milano, è stato consigliere comunale a Venezia, città dov'è nato e ha studiato.Cosa pensa della sospensione del prestito decisa dal Tar?«Quella dei prestiti è una vexata quaestio, ogni volta c'è un problema di disponibilità non ricambiata oppure una decisione di stop come in questo caso. Ma vorrei fare una premessa. Oggi ci sono infinità di mostre organizzate a pacchetto: strutture apposite assemblano pezzi per rassegne che non hanno nessun...