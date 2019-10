Perché no Cristiano Corazzari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'avvocato Cristiano Corazzari, esponente polesano della Lega, è assessore alla Cultura della Regione Veneto, ruolo in cui si era già espresso contro il prestito dell'Uomo Vitruviano.Quindi è contento del decreto di sospensiva del Tar?«Accolgo con soddisfazione questa decisione perché permette di approfondire i vari aspetti della questione. Per esempio mi pare che ci siano degli elementi di fragilità e delicatezza dell'opera che impongono una particolare cautela, affinché non venga compromessa la possibilità di metterla a disposizione...