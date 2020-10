Meno giorni di isolamento e test veloci a disposizione delle scuole: così la quarantena diventa light. E gli istituti sono pronti ad accogliere i medici nelle palestre o in aula magna per fare subito i test. È arrivata ieri la circolare dal ministero della Salute che taglia da 14 a 10 i giorni di isolamento. Il ministero, recependo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ha individuato diverse scenari. Innanzitutto vengono considerati i positivi asintomatici: possono rientrare in comunità, quindi in classe, dopo un isolamento di almeno 10 giorni e dopo aver avuto esito negativo dal test molecolare. I positivi sintomatici, invece, possono rientrare tra i banchi dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e dopo l'esito negativo del test molecolare, eseguito dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi. Quindi devono aspettare 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi, e l'esito del test. Ci sono poi i cosiddetti «positivi a lungo termine»: se non hanno più i sintomi del coronavirus da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa iniziale dei sintomi. Si tratta di una strada che va monitorata costantemente e deve essere scelta in accordo con i clinici e i virologi. Per quanto riguarda invece i contatti stretti di un caso positivo, le possibilità sono due: gli studenti devono restare in quarantena per 14 giorni, dall'ultimo contatto, oppure solo per 10 giorni dall'ultima esposizione se hanno l'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato il decimo giorno.

