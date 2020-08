Per sconfiggere il Coronavirus, o almeno per imparare a conviverci, la strada è ancora lunga e il rischio è che il nostro Paese non sia attrezzato nel migliore dei modi. Lo spiega Enrico Bucci, professore di Biologia dei sistemi complessi alla Temple University di Philadelphia, che nel 2016 ha fondato Resis Srl, azienda dedicata alla promozione dell'integrità della ricerca scientifica pubblica e privata.

Professore, il trend dei contagi sembra essere in crescita, quali sono le previsioni per i prossimi mesi?

«Per i prossimi mesi, come sempre, non è possibile fare previsioni che abbiano qualche valenza. Diciamo che ci aspettiamo una crescita nel prossimo mese, quanto questa sia grave è impossibile saperlo, ma, considerato il fatto che oggi siamo consapevoli del virus e abbiamo un monitoraggio attivo, oltre a maggiori attenzioni, è probabile che si tratterà di una crescita più lenta di quella della prima ondata. Sta a noi interromperla il prima possibile».

La carica virale del Coronavirus è diminuita rispetto al periodo della piena emergenza e del lockdown?

«La carica virale non è proprietà di un virus, ma è una misura che si riferisce a tamponi, tessuti o altro su cui si quantifica il virus. L'uso ambiguo di questo termine, con la costruzione di uno slogan, è quanto di più erroneo si possa fare nella comunicazione. Diciamo che oggi il virus circola meno ed in fasce di età diverse da quanto avvenuto nella prima ondata».

Per evitare di essere travolti da una seconda ondata di contagi pensa che sarebbero efficaci delle chiusure mirate?

«Certamente, ma solo se abbiamo la capacità di fare in tempi rapidi un numero sufficiente di tamponi o diagnosi. Altrimenti è impossibile sapere cosa chiudere e cosa no, oppure quando si chiude è troppo tardi. Bisogna ricorrere al pooling, come alcune regioni già fanno, e sperimentare tecniche nuove, quali quelle approvate da FDA, che prevedono l'uso di strumenti anche diversi dal tampone. Oltretutto, la capacità di fare bene e velocemente la diagnosi è indispensabile anche per riaprire il più rapidamente possibile ciò che si è chiuso, evitando di imprigionare i cittadini in attesa di test troppo lenti nel fornire un risultato».

In questi giorni abbiamo visto assembramenti, poco rispetto delle regole sull'utilizzo dei dispositivi di protezione e sul distanziamento. Pagheremo presto il conto?

«È inevitabile, ma quanto questo conto sia salato è ancora da vedersi e dipende da chi sarà infettato secondariamente, in particolare da quanto saranno contagiate la fasce più anziane di popolazione».

Condivide la decisione del Governo di chiudere le discoteche?

«Chiudere, riaprire, chiudere di nuovo: mi sembra che le idee non siano molto chiare. Chiudere luoghi ideali per la propagazione del virus, come le discoteche, è corretto, ma bisogna pure pensare che una decisione a fasi alterne diventa fonte di discredito per chi la impone».

È utile indossare la mascherina anche all'aperto?

«La mascherina è un'inutile imposizione all'aperto se le distanze sono rispettate, ed è su questo che si dovrebbe puntare».

Il rischio di una seconda ondata è concreto. Il nostro Paese oggi è attrezzato per affrontarla?

«Non credo che siamo preparati a sufficienza. Per esempio, sono molto preoccupato per la necessaria ed inevitabile riapertura delle scuole: le condizioni in cui ci stiamo avvicinando a questo momento sono pericolose. Più di tutto, si sente la necessità di una migliore diagnostica, di una migliore e più trasparente comunicazione istituzionale, di una migliore integrazione fra le varie istituzioni sanitarie ed infine di un piano di periodo medio-lungo per adeguare gli spazi chiusi secondo le ultime indicazioni in fatto di ricircolo e filtraggio dell'aria, perché questo coronavirus non sarà l'ultimo patogeno a trasmissione aerea che incontreremo».

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA