Trasporti, distanziamento sociale e risparmi. Quali sono le regole per i trasporti privati? Questa la segnalazione: «Devo accompagnare a scuola alle superiori mio figlio e altri due compagni. Per evitare assembramenti e per economicità abbiamo deciso in tre famiglie di turnarci con l'auto di nostra proprietà. La normativa dice che i congiunti possono viaggiare al pieno dell'omologazione dell'auto, mentre i non congiunti devono indossare la mascherina, ovviamente sedersi alle estremità del sedile posteriore, nessuno a fianco del conducente, per un massimo di tre persone (compreso il conducente). Nel mio caso saremmo due congiunti (conducente più figlio seduto a lato nella parte anteriore) e due non congiunti seduti vicini ai finestrini, per un totale di quattro persone. La logica direbbe che così è possibile, poiché i distanziamenti sono rispettati, ma non ho trovato conferma da nessuna parte e non vorrei incappare in una sanzione».

Per i trasporti privati aggiuntivi attivati dalla Regione valgono le stesse regole di quelli pubblici (bus e treni). Per l'automobile, ecco di seguito la faq ufficiale del Governo: Posso usare l'automobile con persone non conviventi a bordo? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglass) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

