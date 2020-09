Per ripartire dopo la crisi provocata dal Covid è necessario puntare su «misure di significativo impatto e non su cento misure che non cambieranno le cose». Ne è convinto Vittorio Colao, presidente della Task Force nominata dal governo per affrontare l'emergenza Coronavirus ed ex numero uno di Vodafone. «Obbligati a crescere», le parole scelte per dare il titolo al webinar sono «le due parole giuste» ma secondo il manager è necessario aggiungere «da europei» visto che non è pensabile farlo da soli in questo contesto globale, neanche per uno Stato come la Germania. Colao ha quindi auspicato più attenzione all'istruzione: «Bisogna cominciare a investire di più» e mettere soldi «differenziando di più». Per Colao comunque non tutto può avvenire a distanza, in particolare nell'insegnamento: «Stiamo attenti a una scuola tutta digitale, ci sono elementi nella scuola fisica che sono e rimangono importanti, certo bisogna cambiare metodi e contenuti nell'insegnamento». Sicuramente, ha proseguito, «bisogna misurare di più i risultati della scuola» anche rispetto alla media dei Paesi Ocse dove l'Italia risulta agli ultimi posti. «Dobbiamo farlo subito, se si comincia ora ci si mette da cinque a dieci anni». Il manager, che ha guidato uno dei colossi mondiali delle telefonia, si è poi soffermato sul ruolo dello Stato: «C'è grande tensione perché lo Stato faccia di più. Non sono contrario a priori ma c'è una gradazione tra fare solo il regolatore e capire dove andarsi a mettere in ogni singolo campo». Lo Stato, ha proseguito Colao, «non ha dimostrato di essere un bravo gestore». Inoltre secondo il manager la Pa e la sanità «non è che funzionino benissimo» quindi «prima di lanciarsi in nuove avventure», lo Stato dovrebbe preoccuparsi «di far funzionare quello che non va». «In generale - ha osservato Colao - ed è un tema non solo italiano, siamo in una fase della vita politica in cui sta diventando molto importante annunciare e scrivere, un po' meno fare» e per questo «sta diventando molto difficile scaricare a terra iniziative». Quindi l'invito a «imprenditori e industriali a non stare a discutere» ma a cercare di capire quando un'opera può essere realizzata. «La vera difficoltà - ha aggiunto - è che la comunicazione va alla velocità della luce, della fibra, mentre il meccanismo di implementazione va a velocità analogica».

