Per pensione anticipata e precoci nel 2019 nessuna aspettativa di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITÀROMA Quota 100, o più precisamente la possibilità di lasciare il lavoro a 62 anni di età con 38 di contributi versati, partirà come previsto dal prossimo anno, senza ritardi anche per coloro che hanno maturato solo da poco i requisiti richiesti. Il pacchetto previdenza, probabilmente sotto forma di emendamento alla legge di bilancio, arriverà nei prossimi giorni e non dovrebbe contenere particolari sorprese rispetto alle anticipazioni delle ultime settimane. Ci saranno anche alcune novità che toccano coloro che puntano a...