BRUXELLES «Stiamo seguendo la situazione italiana molto da vicino. Vorrei congratularmi con le autorità nazionali per la loro rapida azione e la comunicazione trasparente». Queste le parole della commissaria europea alla salute Stella Kiriakides. Non c'è un allarme generale, ma comincia a crescere la preoccupazione che potrebbe aprirsi una fase delicata per l'Europa. A ieri il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie segnalava 59 casi di diffusione del virus nello spazio economico europeo e nel Regno Unito di cui 17 casi in Italia; 16 in Germania (2 importati, 14 da contaminazione locale); 12 in Francia (5 importati e 7 da contaminazione locale); 2 in Spagna (importati), un caso importato in Belgio, Finlandia e Svezia. Nel Regno Unito i casi sono 9 di cui 8 importati. L'Agenzia Ue appare in ritardo nei conteggi e descrive il rischio associato all'infezione da coronavirus per i cittadini «attualmente basso». Fino a venerdì a Bruxelles non era arrivata alcuna richiesta di ripristinare i controlli alle frontiere sospendendo temporaneamente le regole della libera circolazione. L'altro polo delle preoccupazioni della Commissione riguarda l'impatto economico della diffusione del coronavirus. Il responsabile dell'economia Paolo Gentiloni ritiene che si tratti del rischio principale di peggioramento della crescita in questa fase. Se la diffusione del virus dovesse estendersi nella Ue, al blocco in diversi punti della catena produttiva globale per la paralisi delle forniture cinesi si affiancherebbe un effetto analogo nella catena produttiva europea. Un'altra cosa certa è che l'impatto dei costi per l'emergenza coronavirus sui bilanci pubblici può essere trattato nel quadro degli «eventi eccezionali» al di fuori delle capacità di controllo dei governi.

Antonio Pollio Salimbeni

