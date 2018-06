CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Per me un figlio ha bisogno di avere un padre ed una madre. Questa è la mia opinione». Lo dice subito Lorenzo Fontana, fedelissimo di Salvini, neo ministro del neonato dicastero per la Famiglia e la Disabilità, veronese, 38 anni, attuale vicesindaco del Comune di Verona, carica che dovrà lasciare, come quella di vicepresidente della Camera che ha assunto subito dopo il voto del 4 marzo.Si aspettava questo incarico?«Sabato scorso Matteo (Salvini, ndr) mi aveva chiesto una disponibilità, sono sincero, ma io non ci credevo e ieri sera...