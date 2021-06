Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Gli altri Paesi dell'Unione europea accolgono i visitatori purché siano vaccinati, l'Italia no e ancora non si sa quando lo farà. Con un paradosso: che anche un italiano, che ha completato il percorso vaccinale, se torna da un altro paese della Ue in cui la diffusione del virus è paragonabile a quella del nostro Paese, deve comunque fare il tampone. Da oggi invece la Spagna accetta il certificato vaccinale, la Francia lo farà...