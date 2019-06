Per le nomine si seguirà il criterio cronologico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA A chiarire quale sarà il nuovo corso di Palazzo dei Marescialli, raccogliendo le indicazioni di Mattarella, è il vice presidente David Ermini. Saranno bloccate le «logiche spartitorie e non trasparenti» e sarà necessario occuparsi delle nomine nelle procure seguendo la «rigorosa osservanza del metodo cronologico e di quello meritocratico». Il rispetto dei tempi in primo luogo. Il metodo cronologico che non era stato seguito nel caso della Procura di Roma, con Pignatone in pensione dal 9 maggio, adesso sarà la regola. E...