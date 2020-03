Per le 26 province della nuova zona arancione, il decreto dispone all'articolo 1 di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Una nota del Viminale ha chiarito che gli spostamenti delle merci attraverso e nelle 26 province della zona arancione non subiscono alcuna limitazione. E le esigenze lavorative possono essere comprovate con semplice «dichiarazione». Limitazioni soltanto raccomandate, per i «soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C)». A loro - è il testo del decreto - «è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali». Infine «divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus». Per chi lo viola, multa di 206 euro e arresto fino a 3 mesi.

