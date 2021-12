Per la seconda volta nell'era Covid Venezia cancella i fuochi di Capodanno dal Bacino di San Marco. L'impennata dei contagi nell'ultimo periodo ha spinto il Comune a fare un passo indietro rispetto a quanto accaduto per il Redentore quando lo spettacolo pirotecnico sull'acqua era stato fatto, seppur contingentato nei numeri - tanto in barca quanto in riva - ma c'era stato. La condizione attuale però consiglia un'altra strategia. E così dopo l'annullamento dello spettacolo per salutare il 2021, la stessa politica verrà applicata anche per l'avvento del 2022 facendo rimanere quelli della mezzanotte dell'1 gennaio 2020 gli ultimi fuochi di Capodanno a San Marco. Una scelta, come spiega l'assessore comunale al Turismo, Simone Venturini, dettata anche dall'esigenza di tutelare visitatori e residenti da possibili adunate che siano veicoli di contagio. «Visto l'andamento della pandemia non ci sono le condizioni per farli, e sarebbe stato da irresponsabili solo pensarlo - ammette Venturini - L'idea è piuttosto quella di creare le premesse per una chiusura d'anno serena, con una agenda di eventi che possa rassicurare i nostri ospiti, così come gli abitanti, e non allarmarli per la troppa confusione di strada. Il Teatro La Fenice è sulla cresta dell'onda con la sua programmazione e allo stesso modo i musei cittadini e tutti i luoghi della cultura e dell'arte sono aperti con orari estesi rispetto al solito. Le luminarie sono state appositamente montate lungo più itinerari degli anni scorsi - aggiunge - per permettere di passeggiare all'aria aperta e in un'atmosfera di festa per quasi tutte le calli e le isole. Con la stessa filosofia, mercatini e vendite di grande qualità e ricercatezza sono stati allestiti nei campi e palazzi veneziani da ora al 31, e i migliori alberghi che possiamo contare in centro storico proporranno menù speciali e intrattenimento controllato nelle loro strutture per il cenone».

Venezia quindi sceglie di puntare sulla qualità, pronta ad offrire a chi deciderà di trascorrere l'ultimo dell'anno in laguna, il meglio dell'ospitalità ricettiva, ristorativa e culturale; ecco dunque il filo rosso che sostituirà le scintille nel cielo sopra San Marco. «E questo non comprometterà il turismo in città, anzi - evidenzia ancora Venturini - Il visitatore di un certo calibro sceglie appositamente la sua meta in base come ne vengano organizzati gli spazi». Laboratori artigianali, musei, associazioni private si sono impegnati a firmare un'offerta composita che possa attrarre offrendo diverse sfaccettature attraverso le quali guardare Venezia, nel tentativo di evitare che da una festa come si faceva negli anni pre-Covid simile possa nascere un focolaio. L'ennesima scommessa di una Venezia che in questo 2021 è tornata a vivere una sorta di normalità, con regole rigide - ma che hanno funzionato - a governare eventi di richiamo mondiale. Su tutti proprio il Redentore di luglio, primo grande evento nazionale in presenza ma su prenotazione e con Green pass.

