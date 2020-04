IL BOLLETTINO

VENEZIA Dopo 40 giorni di lockdown, con il Paese chiuso, le attività economiche per buona parte ferme e la gente costretta in casa, per la prima volta è calato il numero dei malati di coronavirus in Italia. Una diminuzione minima, solo 20 positivi in meno rispetto a domenica, ma consistente dal punto di vista simbolico anche perché si aggiunge ad una serie di segnali incoraggianti registrati anche ieri: il totale dei ricoverati nelle terapie intensive che è il più basso da un mese (2.573, 62 in meno di domenica), il calo dei malati in 12 Regioni (ma non in Lombardia dove la provincia di Milano è sempre quella col più alto tasso di contagi in regione e si registrano ancora 163 morti), mentre Umbria, Basilicata, Calabria e Sardegna non hanno avuto vittime. Il calo dei malati è «un segnale estremamente incoraggiante», ha detto Luca Richeldi del Comitato tecnico scientifico.

Stando ai dati della Protezione civile, ieri erano 108.237 i malati in Italia mentre domenica erano 108.257, dunque 20 in meno. 24.906 i ricoverati con sintomi (+127) e 80.758 in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus - compresi morti e guariti - è di 181.228, con un incremento rispetto al giorno prima di 2.256.

Prosegue inoltre il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19: in tutto 2.573, 62 in meno rispetto a domenica; di questi, 901 sono in Lombardia (-21).

Sono salite a 24.114 le vittime dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento di 454 rispetto a domenica, quando l'incremento era stato di 433. E sono 48.877 le persone guarite, 1.822 più di domenica quando l'aumento dei guariti era stato di 2.128.

QUARANTENA

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato una novità per i quarantenati: per chi non può fare l'isolamento nella propria abitazione sono a disposizione oltre 19mila posti, 6.800 dei quali messi a disposizione dello Stato e altri 12.230 in 262 strutture reperite dagli enti locali. Il dato è stato fornito dopo un censimento con le Regioni per capire le disponibilità per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento dei positivi. Al momento di questi 19mila posti ne sono occupati 4.146.

VENETO

In Veneto sono stati eseguiti 260.810 tamponi, è stato esaurito l'arretrato, e i casi positivi sono 16.192 (+192). «Su questo tema dei positivi - ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia - su cui si è innescato un dibattito, in cui sembra quasi che il Veneto, piuttosto che la Lombardia o l'Emilia Romagna siano gli untori, e bisogna quindi chiudere le frontiere, dico che bisogna vedere il dato ufficiale, secondo cui la Campania, che ha lo stesso numero di abitanti del Veneto, ha effettuato un quinto dei tamponi del Veneto, ma ha più di un quinto di positivi, rispetto al Veneto».

I dati nella regione sono i seguenti: 16.127, 192 in più rispetto a domenica, i casi positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria; 10.061 i casi attualmente positivi, 149 in meno rispetto all'altro giorno. Il totale dei deceduti è di 1.112, di cui 939 in ospedale (+21); i negativizzati sono 4.954, i soggetti in isolamento sono 11.658. Aumentano (+9) i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali, ora a quota 1.273, mentre continua la discesa nelle terapie intensive, con 180 pazienti (-4); i negativizzati ancora ricoverati sono 328, i dimessi 2.117.

FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli sono 2.775, con un incremento di 30 unità rispetto a domenica. 14 ieri i decessi che portano a 239 il numero complessivo di morti da Covid-19. (al.va.)

