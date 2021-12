Per la prima volta da oltre un decennio le banche centrali, in particolare quella americana e quella europea, si trovano di fronte una situazione in cui la domanda aggregata eccede l'offerta. In altre parole, le commesse ricevute dalle imprese industriali sono più consistenti della loro capacità di produrre, che è frenata dalla difficoltà di reperire materie prime oltre che di beni intermedi e, in non pochi casi, dalla penuria di mano d'opera specializzata. Sicché i costi di produzione salgono e le aspettative di inflazione, per lungo tempo decisamente moderate, hanno subito una netta inversione. Al punto che negli Stati Uniti i segnali di surriscaldamento dominano la scena economica con cadenza quasi settimanale: è di venerdì scorso la notizia che il costo della vita in America è balzato ai livelli del 1982, poco sotto il 7% come era ai tempi della presidenza Reagan. Non molto diversa la tendenza in Europa, sebbene i valori per ora ruotino attorno al 5%.

GLI OBIETTIVI DI CONTROLLO

Ciò che più desta impressione è l'accelerazione del fenomeno, che confonde anche i grandi custodi della politica monetaria mondiale, per mesi convinti che il balzo dell'inflazione post pandemia fosse da considerare transitorio. E poiché le banche centrali hanno obiettivi di controllo dell'inflazione, appare chiaro che la politica monetaria dei prossimi anni sarà meno accomodante un po' ovunque. Una conferma di ciò è nelle affermazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che dopo aver rallentato gli acquisti di titoli del Tesoro sul mercato, un paio di settimane fa, irridendo la tesi dell'inflazione transitoria, si è detto pronto a manovrare verso l'alto la leva dei tassi già dalla primavera.

Sarà perciò interessante ascoltare tra un paio di giorni, dalla viva voce della presidente Christine Lagarde, quale politica la Banca centrale europea intende attuare nel corso del 2022 stante la sua convinzione, più volte espressa anche di recente, che invece si tratti proprio di inflazione transitoria.

È pur vero che le economie di Stati Uniti ed Europa stanno muovendosi su binari diversi, e ciò giustificherebbe la prudenza di Lagarde; è però anche vero che se i tassi americani dovessero crescere in modo netto, difficilmente l'Europa non ne subirebbe l'influenza. Resta il fatto, come ha precisato il banchiere Carlo Messina durante un recente webinar organizzato dal Messaggero, che al momento tutto sembra far credere «che le condizioni per il rialzo dei tassi in Europa non matureranno prima del 2023».

Se questo è lo scenario atteso, come s'innesta il processo di consolidamento del sistema bancario italiano? E soprattutto, quanto la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere un acceleratore dei percorsi di aggregazione?

IL FATTORE RILEVANTE

Premesso che un fattore rilevante in questa fase - che ha provocato non poche difficoltà, in particolare alle banche minori - è la modesta redditività dell'attività tradizionale a causa dei bassi tassi d'interesse, non v'è dubbio che il progressivo rialzo del costo del denaro aiuterebbe a migliorare non pochi bilanci nel settore del credito. Del resto, se è vero che in questi anni la modesta redditività delle banche è una caratteristica comune a livello europeo, in Italia la cultura del prestito bancario, in alternativa al ricorso al mercato dei capitali, è ancora particolarmente diffusa tra le imprese medio piccole. Quindi, per i nostri istituti di credito un costo del denaro più elevato avrebbe più valore che altrove. «Anche un piccolo rialzo dei tassi sarebbe importante», ha confermato ieri Andrea Orcel, ceo di Unicredit, intervenendo al Consiglio nazionale del sindacato Fabi. «In questo scenario, più le banche faranno credito - ha aggiunto Orcel - e più un rialzo dei tassi deciso dalla Bce avrà un impatto importante sui loro bilanci».

Naturalmente le operazioni di concentrazione possono contribuire a migliorare redditività ed efficienza del sistema laddove consentano di realizzare importanti sinergie, essenzialmente di costo, attraverso la riduzione della sovracapacità del settore. Del resto, il percorso è pressoché obbligato, dato il contesto di profonda trasformazione legato alle nuove tecnologie e alla competizione con i colossi del Fintech che richiede ingenti e costosi investimenti non sostenibili dalle banche minori. Tanto più che i fattori legati alla tecnologia si sono di recente accentuati per il crescente utilizzo del digitale da parte di imprese e famiglie che favorisce le grandi banche, le sole in grado di assicurare un'offerta informatica a tutto campo.

FARI ACCESI SULLA PREDA

In questo contesto il Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere indirettamente un acceleratore delle concentrazioni, visto che punta alla trasformazione tecnologica e alla digitalizzazione del sistema paese: non si svela alcun misteri se si afferma che banche più solide, più efficienti e al passo con la tecnologia sono meglio in grado di supportare gli investimenti delle imprese clienti, necessari alla trasformazione del tessuto economico, e di rispondere ai nuovi bisogni in termini di servizi finanziari anche delle famiglie.

Tutto ciò porta a concludere che ha poco senso interrogarsi sulla necessità di un terzo polo bancario, che si aggiunga a Intesa Sanpaolo e Unicredit, che con l'arrivo di Orcel si prepara ad accendere i fari sulle prede disponibili dopo il tentativo sfumato su Mps. La conferma è giunta ieri dal ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, mai così determinato a sventolare la bandiera del terzo polo nazionale.

Sicché non è difficile intuire che già alla fine del 2022 potremmo registrare un significativo cambiamento nella geografia del settore. A maggior ragione se cresce il pressing della Bce - già iniziato in modo esplicito con l'intervento del capo della Vigilanza, Andrea Enria - per una nuova stagione di ricapitalizzazioni delle banche europee.

