Per l'economia europea, il 2020 è stato fin da subito in salita. Ben prima che, da fine febbraio, il coronavirus cambiasse le nostre vite, l'anno dell'Unione europea si era già aperto con la prospettiva di un preoccupante ridimensionamento. Il 31 gennaio, infatti, la Gran Bretagna usciva formalmente dall'Unione. Poche settimane dopo, il mondo precipitava nell'incubo della pandemia; in particolare, le economie europee hanno sperimentato crolli economici paragonabili a quelli dei conflitti mondiali. La tentazione di chiudersi, di isolarsi e di reagire con politiche egoistiche, che all'inizio ha tentato anche i paesi membri, ha però di seguito lasciato spazio a una visione più solidaristica e per certi versi più originaria dell'Unione stessa. Proprio la necessità di far fronte alla pandemia ha fornito alla comunità lo slancio necessario per trovare finalmente una dimensione non più solo burocratica ed economica, ma finalmente anche politica, nel senso più nobile del termine. Non sono mancati, e anzi ancora non mancano, momenti di tensione. Prima a causa dei paesi cosiddetti frugali, più attenti alle ragioni dei bilanci che a quelli della salute e della sicurezza pubblica; poi a causa dei paesi governati dalle forze populiste, come Polonia e Ungheria. Con pazienza, diplomazia e la leadership di tre donne come Angela Merkel, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, l'economia europea ha tutte le condizioni per poter ripartire, già nel 2021.

Nonostante alcune titubanze iniziali, Lagarde continuerà a garantire un sostegno costante e deciso della Banca centrale europea alle politiche di sviluppo europee e nazionali; von der Leyen ha saputo trasformare la sua proposta di Green New Deal, un piano pluriennale di oltre 1000 miliardi di euro elaborato già nel 2019, in un piano di rilancio e resilienza facilmente a disposizione di tutte le economie nazionali europee per contrastare la crisi sanitaria e occupazionale, nonché per riformarne gli apparati economici e burocratici; infine, Merkel ha saputo faticosamente costruire un consenso politico intorno a queste proposte, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio dell'Unione europea ma anche in quello di cancelliere tedesco, proprio lei rinunciando al tradizionale rigore di bilancio che aveva caratterizzato la Germania negli ultimi anni. Il 2020 poteva essere l'anno in cui finì l'Unione europea. Se tutto andrà come programmato e se ogni paese a partire dal nostro farà il suo dovere, sarà invece ricordato come l'anno in cui nacque definitivamente.

Paolo Balduzzi

