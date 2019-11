Per l'ammissione alla maturità il test Invalsi diventa obbligatorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEROMA Alla maturità si accede solo con il test Invalsi in tasca. Si tratta di un ritorno atteso: l'obbligatorietà del test Invalsi, da svolgere durante l'ultimo anno di scuola superiore, in realtà era già prevista dal decreto legislativo del 2017 sulla Buona Scuola. Ma quell'obbligatorietà è stata contestata come, da sempre, è stato contestato il test Invalsi: il test come requisito ha infatti destato non poche proteste tra studenti e docenti tanto che l'ex ministro Bussetti l'aveva fatto slittare di un anno. Ora con una...