ROMA Una platea compresa tra cinquecentomila e seicentomila persone. È questa la stima degli invisibili in Italia fatta dalle principali associazioni, dalla Caritas ai sindacati alle organizzazioni di categoria. Invisibili ma ben presenti nei campi, nelle case degli anziani, in tanti cantieri edili sparsi in tutta la Penisola. Sono i potenziali beneficiari della proposta di regolarizzazione temporanea chiesta dalla ministra Teresa Bellanova e che sta agitando le acque all'interno della compagine governativa.

LE OPZIONI

Un meccanismo che potrebbe essere concepito attraverso due possibili soluzioni: la domanda di richiesta avanzata dal datore di lavoro, che otterrebbe tra i vantaggi la sospensione dei procedimenti penali, amministrativi o fiscali; oppure la domanda presentata direttamente dal lavoratore clandestino, compresi quelli che in precedenza avevano una occupazione e che ora si ritrovano per strada causa crisi da coronavirus. E per loro, il percorso che si sta seguendo, è quello di un permesso di soggiorno prorogabile fino alla fine dell'anno. Nel frattempo il lavoratore verrebbe inserito in una piattaforma dell'Anpal per la ricerca di una occupazione. Opzione questa che sembra la più percorribile, visto che il tavolo di governo ha come obiettivo prioritario quello di evitare che i lavoratori del settore agricolo e domestico, rimasti disoccupati, possano finire nuovamente tra i sommersi. E quindi anche possibile preda della criminalità.

Non è solo una questione di umanità e dignità, come ha ricordato anche il Papa. Regolarizzare il lavoro di queste persone è anche una scelta a sostegno dell'economia. Nella filiera alimentare, ad esempio, intesa soprattutto come raccolta nei campi: secondo le associazioni di categoria, quest'anno ci si ritroverà con una carenza di manodopera stagionale tra le 270 e le 350mila unità, vista l'impossibilità - causa emergenza sanitaria - di molti lavoratori stranieri, soprattutto dell'est, a varcare i confini.

Nella potenziale platea di circa seicentomila persone che potrebbero usufruire della regolarizzazione fanno parte almeno duecentomila colf e badanti clandestine. Anche in questo si tratta di persone già presenti nelle case italiane, ma senza permesso di soggiorno e quindi senza contratto. D'altronde - fanno notare all'Assindatcolf - sono dieci anni che in Italia il decreto flussi è praticamente fermo, possono entrare solo i casi di ricongiungimento familiari e i lavoratori stagionali. I datori di lavoro domestico sono pronti a sanare la situazione dei loro collaboratori. «A fronte di una popolazione che tende sempre più strutturalmente all'invecchiamento dichiara Andrea Zini, vice presidente Assindatcolf abbiamo calcolato che nel 2025 la domanda di badanti aumenterà del 9%. Da qui l'esigenza di avviare una programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori non comunitari, che al contrario è ferma dal 2011. Assindatcolf stima che servirebbero 60mila nuovi ingressi per lavoro domestico nell'arco dei due prossimi trienni. Le istituzioni non possono far finta di non vedere i circa 200mila non comunitari impiegati nel comparto domestico senza regolare titolo di soggiorno, e quindi anche in nero, che sono già presenti in Italia. Per loro è arrivato il momento di trovare una soluzione».

Poi c'è tutto il sommerso nei cantieri edili. «La riapertura dei cantieri riproporrà il gravissimo fenomeno del reclutamento di manodopera irregolare in tutta Italia e renderà ancora più complesso verificare il rispetto delle misure di sicurezza», evidenziano i sindacati dell'edilizia di Cgil, Cisl e Uil, ovviamente favorevoli alla proposta di regolarizzazione dei migranti.

INPS

Quali le aspettative del tavolo di governo composto dai ministri Bellanova, Lamorgese, Provenzano, Catalfo? Sui seicentomila invisibili, la possibilità è che, alla fine, le posizioni sanate siano circa trecentomila. Nel caso in cui a farsi avanti sia l'irregolare, gli verrà concesso un permesso di soggiorno occupazionale transitorio. Mentre il datore di lavoro, oltre ai benefici di natura fiscale e penale, potrebbe risolvere con un contributo pari a 500 euro per ogni lavoratore. Sul tema è intervenuta più volte anche la Commissione europea, secondo la quale, in caso di immigrati non rimpatriabili, vista la situazione di emergenza, «gli Stati membri possono disporre di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da riconoscere agli irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri)».

