Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Commissione europea si appresta a raccogliere sui mercati finanziari capitali per 800 miliardi di euro fino al 2026 per finanziare Next Generation Eu, gli aiuti per sostenere la ripresa dei paesi dell'Unione alle prese con l'emergenza Covid. Verranno utilizzati allo scopo strumenti «multipli», sottolinea il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, fra cui anche i bond verdi con un mix di aste e sindacazioni. Il 30% delle risorse...