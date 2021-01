Per il quotidiano liberal Süddeutsche Zeitung, la crisi di governo in Italia richiama l'immagine della Commedia dell'Arte e il ruolo che spesso vi svolge Clemente Mastella. Non è più membro del Parlamento, ma da quando la moglie Sandra è al Senato, Mastella, scrive, si fa vedere spesso alla buvette. È un «viandante della politica che qualche volta si butta a sinistra e qualche altra a destra a seconda della congiuntura politica e dell'opportunità». Per lui la «coerenza è una categoria relativa», conclude il corrispondente Oliver Meiler. Sul quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung, Matthias Rüb racconta come si è arrivati alla crisi di governo, provocata dall' «incorreggibile egomaniaco» ex premier Matteo Renzi che non ha ancora digerito la sua sconfitta. D'altra parte la caduta del governo Conte non merita lacrime: i due alleati di governo, M5S e Pd, non hanno fatto che litigare dall'inizio e nella seconda ondata della pandemia Conte era sempre più in affanno. Passando a parlare dei 209 miliardi di euro per l'Italia del recovery plan, la Faz scrive che il governo Conte voleva distribuirli alla propria clientela anziché finanziare le necessarie riforme di struttura e solo dopo l'ultimatum di Renzi gli stanziamenti per salute, istruzione e infrastrutture sono stati sensibilmente aumentati.

Flaminia Bussotti

