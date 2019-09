Per il nuovo governo c'è il rebus alleanze: l'ipotesi del patto a tre con Verdi e Liberali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOVIENNA Fino a poco fa, per decenni, l'Austria era un modello di stabilità e prevedibilità politica: i volti erano sempre gli stessi, come perpetui duplicati di Francesco Giuseppe, stile imperiale e vagamente monarchico nella liturgia. Con l'ingresso prorompente di Sebastian Kurz, la narrazione è cambiata: nel giro di due anni il giovane politico Övp ha fatto cadere due governi, è diventato cancelliere a 31, ha perso la poltrona a 32 e ora, dopo un trionfo alle elezioni ieri, è in procinto di diventare di nuovo cancelliere a...