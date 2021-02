Per il neopremier sarà uno dei capitoli centrali, se non quello centrale: i giovani. La «povertà di conoscenze è l'anticamera della povertà economica», ha già più volte ricordato l'ex governatore della Banca centrale europea. La pandemia ha fatto perdere mesi di aula agli studenti, la didattica a distanza ha penalizzato quelle famiglie e quei territori che già erano più svantaggiati. A tutto questo andrà posto rimedio. Sulla scuola e sull'istruzione andrà investito molto. Le scuole dovranno rimanere aperte più a lungo, e andranno impiegate risorse per rafforzare il corpo docente e le strumentazioni didattiche. Bisognerà evitare che il debito contratto oggi per affrontare la pandemia sia insostenibile un domani per gli attuali giovani che saranno chiamati a ripagarlo. Se si investe bene questo rischio non ci sarà. È la differenza tra «debito buono e debito cattivo» già illustrata da Draghi nel suo intervento al Financial Times. Dunque i veri beneficiari del Next Generation Eu, come del resto dice lo stesso titolo del programma europeo, dovranno essere loro, i giovani. Sarà necessario invertire quelle tendenze che ancora oggi si manifestano. A dicembre 2020, ultimo dato Istat, la disoccupazione giovanile è tornata a sfiorare il 30%; siamo al 29,7%, in aumento di 1,3 punti su dicembre 2019 (poco prima che scattasse l'emergenza coronavirus). L'Italia si colloca anche tra gli ultimi posti, con un tasso di laureati fra i più bassi d'Europa, pari al 27,8% nel 2018, a fronte di una media europea pari al 40,7%, e un tasso di occupazione dei neolaureati pari al 56,5% nel 2018 (rispetto a una media europea dell'81,6%), superiore solo a quello della Grecia. Draghi, probabilmente confermerà quanto già detto all'atto dell'accettazione dell'incarico: «Abbiamo l'occasione di fare molto per il nostro Paese, con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni». Va dunque invertita la rotta rispetto a quanto lo stesso Draghi aveva prospettato nel suo ultimo discorso da governatore della Banca d'Italia, quando aveva spiegato che «una crescita stentata alla lunga spegne il talento innovativo di un'economia; deprime le aspirazioni dei giovani; prelude al regresso; preoccupa particolarmente in un Paese come il nostro, su cui pesano un'evoluzione demografica sfavorevole e un alto debito pubblico. È grave lo spreco causato dal basso impiego del segmento più vitale, più promettente della popolazione». Questo spreco dovrà essere interrotto.

A. Bas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA