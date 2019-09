Per il Mef rosa di nomi guardando alla Ue E Mattarella si riserva la parola definitiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA La strada è adesso è in discesa per Giuseppe Conte che sale oggi al Quirinale per sciogliere la riserva e proporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la squadra di ministri. A meno di un mese dalla decisione di Matteo Salvini di affossare il governo gialloverde, una soluzione che eviti la fine traumatica della legislatura sembra a portata di mano. E Mattarella si è attenuto alle indicazioni ricevute dai partiti nei colloqui avuti al Quirinale. Dall'iniziale ginepraio di veti, rilanci e maldipancia, alla fine si...