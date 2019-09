Per il Lavoro rispunta Boeri Delrio alla Commissione Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SQUADRAROMA Giuseppe Conte chiede al Partito democratico e al Movimento 5 Stelle di indicare una rosa di candidati per ogni ministero, non singoli nomi. Un modo per dire, in fondo: il governo lo modello io. Spuntano intanto, ad esempio per il Lavoro, ipotesi inedite, come quella dell'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri. Ma la mossa di ieri del Pd per uscire dal labirinto costruito da Luigi Di Maio che chiedeva con insistenza per sé il posto da vicepremier, rimescola le carte della distribuzione dei ministeri di un futuro governo Conte Bis...