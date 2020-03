IL RETROSCENA

ROMA «La pandemia di Covid-19 costituisce una sfida senza precedenti», si legge nella dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo, per questo «esige un'azione urgente, risoluta e globale a livello sia dell'Unione che nazionale, regionale e locale. Adotteremo perciò tutte le misure necessarie per proteggere i nostri cittadini e superare in tal modo la crisi, preservando nel contempo i valori e lo stile di vita europei».

Ma attraverso quali strumenti finanziari potrà essere fatto «quanto necessario per superare la crisi»? In attesa che tra due settimane il Consiglio affronti le proposte economiche che avranno messo, finalizzate a mettere a punto un piano comune, già fin d'ora si può intuire in quale direzione questo piano volgerà.

In questo senso è altamente istruttiva la lettura del punto 18 del documento diffuso nella nottata di giovedì 26, dopo il vertice dei capi di Stato e di governo tenutosi in video conferenza con base Bruxelles. Significativo il ruolo affidato alla Bei, la Banca europea per gli investimenti che dal 1957 è a tutti gli effetti il braccio finanziario dell'Unione europea. Anzitutto il Consiglio elogia il contributo dell'istituto da sempre proiettato «alla mobilitazione di risorse per garanzie bancarie e investimenti a favore delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese, anche attraverso il ricorso al bilancio dell'Ue». E conclude con un invito ai ministri delle Finanze dell'Unione «a valutare senza indugio la possibilità di potenziare globalmente la risposta del gruppo Bei al coronavirus».

Probabilmente è racchiuso in questo passaggio la soluzione delle scontro che da settimane divide nuovamente l'Europa: da una parte i falchi del Nord guidati dalla Germania contro qualunque ipotesi di condivisione del debito anche di fronte all'emergenza coronavirus; dall'altra i partner del Centro-Sud che reclamano risposte eccezionali di fronte a una situazione eccezionale: significativa a tal proposito la lettera inviata qualche giorno fa al vertice dei capi di Stato da parte del fronte rappresentato da Italia e Spagna con il sostegno della Francia.

Ora, è nota la propensione della Bce per uno strumento targato Bei che possa temporaneamente sostituire l'Eurobond tanto sollecitato da una parte non minoritaria dei partner europei. Ebbene, qualora proprio la Bei fosse il veicolo scelto dal Consiglio europeo per finanziare le necessità più urgenti - non solo per l'Italia ma per tutti i Paesi che ne avranno bisogno - sarebbe già pronto un piano.

INTERVENTO MONSTRE

Un piano monstre, di cui avrebbero discusso in video i principali ministri delle Finanze europei, tra cui Roberto Gualtieri. Il punto di caduta sarebbe la ricapitalizzazione della Bei per 1.500-2.000 miliardi. Perché tante risorse? Sono la base per l'emissione in più tranche di circa 1.000-1.300 miliardi di Covid-bond che verrebbero sottoscritti dalla Bce. La liquidità così incassata dalla Bei verrebbe in tal modo girata ai Paesi più devastati dal virus. Le quote della ricapitalizzazione saranno ripartite in base alle attuali partecipazioni. Fu così anche nel 2013, quando i partner europei dissero sì all'aumento di capitale per 10 miliardi, che permise di fornire fino a 60 miliardi in tre anni in prestiti addizionali per progetti di interesse transfrontaliero. Va anche detto che nel documento del Consiglio si fa riferimento a un altro aspetto finanziario. È previsto infatti per iniziativa della Commissione «di destinare 37 miliardi di euro agli investimenti nel quadro della politica di coesione per far fronte alle conseguenze della crisi». Inoltre, con la proposta di modifica del Fondo di solidarietà dell'Ue, «quest'ultimo può essere utilizzato anche per le emergenze di sanità pubblica come l'epidemia di Covid-19», quindi se ne allarga il raggio d'azione. Ed ecco la conclusione dei presidenti Ue: «Auspichiamo la rapida adozione di tali proposte, forti della disponibilità della Commissione ad aumentare ulteriormente flessibilità ed effetto leva nel ricorso agli strumenti dell'Ue». Una domanda: di quei 37 miliardi, quanti finiranno in Italia? E' un altro dei dettagli che sarà oggetto di negoziato.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA