IL FOCUSROMA Dopo lockdown più o meno lunghi, quasi dappertutto si prova a riaprire con il limite del coprifuoco. Mentre nel Regno Unito si può circolare anche di notte, la Francia manda tutti a casa alle 19, la Germania alle 21, l'Olanda e l'Italia alle 22. La più clemente è la Spagna, che chiude alle 23. Quale sia l'orario più efficace per contenere l'epidemia nessuno può dirlo. «Non credo che un'ora in più cambierà molto, non...