GLI STANZIAMENTIROMA Centoventi milioni destinati alla questione afghana. Una cifra che il Consiglio dei ministri ha stornato dai fondi stanziati per l'addestramento dei militari afghani, e che ora rappresenteranno una sorta di salvadanaio generale da utilizzare per l'ospitalità e la resilienza degli oltre cinquemila profughi arrivati in Italia da Kabul, ma anche e soprattutto per tutta quell'attività parallela che potrà riguardare i...