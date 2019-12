Per i giudici dl sicurezza inapplicabile: «Imbarcazione della guardia costiera»

L'ACCUSA

ROMA Non è come il caso Diciotti. Lo dicono chiaramente i giudici del Tribunale dei ministri, gli stessi che a gennaio del 2018 avevano chiesto di processare Matteo Salvini per sequestro di persona. Secondo l'accusa, che è tornata a ribadire le responsabilità del ministro dell'Interno, responsabile di avere impedito lo sbarco di 131 migranti, il caso Gregoretti e ancora più grave. Non soltanto perché questa volta a sostenere Salvini non c'è l'intero governo, con il premier Giuseppe Conte, l'allora ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e Luigi Di Maio che avevano inviato memorie al Tribunale per garantire che la decisione di bloccare i profughi fosse collegiale, ma anche perché, al contrario della Diciotti, la nave Gregoretti era molto più piccola e non equipaggiata. E i giudici bacchettano l'ex capo di Gabinetti, Matteo Piantedosi, che a ottobre scorso ha sostenuto davanti ai magistrati il marginale ruolo del Viminale nello sbarco. Infine puntualizzano che il decreto sicurezza non riguarda la questione esaminata, dal momento che la nave bloccata lo scorso luglio era della Guardia Costiera e non delle Ong.

NAVE NON ATTREZZATA

Sono i giudici a spiegare perché il caso Gregoretti sia stato più grave di quello Diciotti, citando la testimonianza del comandante Carmine Berlano davanti al procuratore di Siracusa. Si legge nel provvedimento trasmesso al Senato: «La nave della Guardia Costiera Diciotti, unitamente alla nave Dattilo, è un natante appositamente scelto ed attrezzato per le specifiche operazioni di soccorso in mare. La nave Gregoretti, invece, è destinata all'attività di vigilanza e pesca e non è attrezzata per eventi di questo tipo». E ancora: «Per caratteristiche tecnico/nautiche non è in grado di fornire un'adeguata sistemazione logistica ad un così elevato numero di persone. I migranti sono, di fatto, ospitati sul ponte di coperta esposti agli agenti atmosferici con le problematiche che ben sono immaginabili - spiega il comandante a verbale - A quanto detto si aggiunga che la ridotta composizione dell'equipaggio, solo 30 uomini, non consente la corretta gestione di un così elevato numero di persone».

LE CONTRADDIZIONI

«Non credo che l'unica Autorità competente ad autorizzare lo sbarco sia il Ministero - ha sostenuto Piantedosi davanti al Tribunale - questa è una vecchia questione». Ma il Tribunale non la pensa così. Si legge nel provvedimento: «Nella lunga deposizione il prefetto Piantedosi, contraddicendo quanto dallo stesso dichiarato in occasione degli eventi relativi a nave Diciotti, ha cercato vanamente di sminuire il ruolo del ministro dell'Interno, escludendo una riserva di competenza nel rilascio dell'autorizzazione allo sbarco». E aggiungono: «Le affermazioni del Capo di Gabinetto risultano purtroppo, smentite oltre che dalla citata normativa e dalle dichiarazioni degli altri funzionari sopra indicati, anche dal concreto svolgersi degli eventi: lo sbarco dei migranti a bordo della Gregoretti il pomeriggio del 31 luglio 2019 è avvenuto solo dopo il nulla osta del ministro dell'Interno all'epoca in carica, senatore Matteo Salvini». Poi chiosano: «Ogni ulteriore commento appare assolutamente superfluo, così come ogni vano tentativo di sostenere altro».

DECRETO INAPPLICABILE

Aggiungono i giudici: «Nel caso in esame, poiché i fatti hanno coinvolto una nave della Guardia Costiera Italiana, e quindi, una nave militare, non trovano applicazione le norme contenute nel cosiddetto Decreto sicurezza bis»: lo scrive sul caso della Gregoretti il Tribunale dei ministri di Catania nella richiesta di autorizzazione a procedere al Senato per Salvini. Il ministro dell'Interno non può infatti vietare l'ingresso, il transito o la sosta a «naviglio militare» o a «navi in servizio governativo non commerciale.

Valentina Errante

